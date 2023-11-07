Москва, 7 ноября, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Соратник националиста Максима Марцинкевича (Тесак) Максим Аристархов погиб в зоне СВО в результате удара ВСУ по российским позициям кассетными боеприпасами. Сестра погибшего сообщила ИА Регнум, что тело брата до сих пор не нашли.

ИА Регнум Максим Аристархов

«Тело ищут и не могут найти. Мы долгое время сами искали, потому что он перестал выходить на связь. Его сослуживцы, которые были с ним в отряде, рассказали, что в них прилетел кассетный боеприпас. Двое человек оказались в больнице после прилёта, а мой брат погиб», — сообщила сестра Аристархова Анастасия.

Ранее ИА Регнум узнало о смерти Аристархова в зоне СВО.

37-летний Максим Аристархов был осужден в 2022 году. Его приговорили к 16 годам колонии за убийство двух человек в парке Лосиный Остров в Московской области. Наказание он отбывал в Брянской области. По этому же делу посмертно было предъявлено обвинение и лидеру националистической группировки Максиму Марцинкевичу. В сентябре 2020 года Тесака обнаружили мёртвым в камере СИЗО в Челябинске. Сообщалось, что националист покончил с собой, оставив предсмертную записку, в которой говорил, что его «сломали» в колонии.

На СВО Аристархов отправился в сентябре 2023 года. Он попал в отряд «Шторм Z». Последние дни перед гибелью его отряд находился под Авдеевкой.