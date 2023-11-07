Москва, 7 ноября, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 9 ноября посетит с визитом Казахстан, сообщила 7 ноября пресс-служба Кремля.

Григорий Сысоев/POOL/ТАСС Владимир Путин

«В ходе переговоров с президентом республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, перспективы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, а также актуальные региональные и международные проблемы», — сказано в сообщение.

Также Путин и Токаев в формате видеоконференции примут участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в городе Костанае.

Кроме того, по итогам визита ожидается подписание ряда важных совместных документов. Президенты также выступят с заявлениями для СМИ.

Как передавало ИА Регнум, в октябре Путин отмечал, что российско-казахстанские отношения находятся на высоком уровне. Российский президент заявил 7 октября о планах расширять энергетическое сотрудничество с Казахстаном. Для изучения перспектив такого взаимодействия создадут рабочую группу. Путин также выразил уверенность, что стратегическое партнёрство с Казахстаном и Узбекистаном продолжит развиваться.

Профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалёв спрогнозировал, что торговые отношения России с Казахстаном могут и дальше ухудшаться, поскольку Астана подверглась сильнейшему давлению со стороны Запада.

Токаев подчеркнул 29 сентября, что Казахстан не следует антироссийским курсом и намерен продолжать сотрудничество с Россией, но с учётом санкционных ограничений.