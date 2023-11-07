Москва, 7 ноября, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Клиенты Сбера всё чаще стали оплачивать покупки по биометрии. С июня 2023 года, когда Сбер начал полномасштабное развитие сервиса, этим способом россияне воспользовались уже более полумиллиона раз. К ноябрю количество покупок по биометрии достигло 250 тыс. в месяц.

Известия/ Анна Селина

«Сбер одним из первых в стране, опережая рынок, начал развивать оплату по биометрии и внедрил её в самую частотную сферу жизни — продуктовый ретейл, подключив сети по всей стране. За пять месяцев число платежей улыбкой выросло в 40 раз — это говорит о том, что нам удалось создать удобный, быстрый и безопасный платёжный сервис, которым начинают пользоваться все больше людей», — прокомментировал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев. Он добавил, что до конца года Сбер планирует распространить сервис оплаты биометрией на новые сегменты розничной торговли: магазины электроники, рестораны быстрого питания и многие другие.

Более 75% всех оплат по биометрии приходится на 13 самых активных регионов. На первом месте по количеству таких операций — Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Однако и в самых отдаленных территориях люди тоже используют современный способ платить. Так, операции по биометрии уже совершают и на Чукотке.

Чаще всего покупки по биометрии оплачивают в супермаркетах, но расширение сервиса на другие сегменты торговли позволяет пользоваться этим способом и для более крупных покупок. Например, самое крупное приобретение, за которое покупатель рассчитался с помощью биометрии, — ювелирное украшение, его цена составила более 200 тыс. рублей.

Сегодня оплата улыбкой доступна на 150 тыс. устройств по всей стране — это новое современное оборудование, которое объединило в одном устройстве все банковские способы платежей со SberPay.