Екатеринбург, 7 ноября, 2023, 11:59 — ИА Регнум. В Екатеринбурге недалеко от пересечения улиц Окружной и 2-й Новосибирской нашли труп 57-летней женщины, сообщили 7 ноября URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Сообщение об обнаружении тела 57-летней женщины поступило в отдел полиции №12 около 07:45. В настоящее время силовики устанавливают обстоятельства происшествия», — сказали в ведомстве.

В СКР по Свердловской области уточнили, что на место ЧП выехал следователь.

Как сообщили порталу E1.RU очевидцы, женщина ехала в белом автомобиле Renault Sandero. Она вышла из машины, упала и скончалась. Перед этим машина повернула в сторону автосервиса.

Как передавало ИА Регнум, вечером 5 ноября стражи порядка Невского района получили сообщение о том, что напротив дома № 18 на Рыбацком проспекте в реке Неве затонул автомобиль, в салоне которого находилась пассажирка. Полицейские установили, что 31-летний водитель не обеспечил неподвижное состояние автомобиля «Мерседес-Бенц 180», в результате автотранспортное средство скатилось в Неву и ушло под воду.

Как уточнил источник ИА Регнум, водитель пытался остановить затопление автомашины.