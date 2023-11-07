Москва, 7 ноября, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Соратник националиста Максима Марцинкевича (Тесак) погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщил источник ИА Регнум.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Максим Марцинкевич (Тесак)

По данным собеседника агентства, Максим Аристархов, осужденный в 2022 году на 16 лет колонии, ушёл на СВО в сентябре. Несколько дней назад Аристархов, взявший позывной «Ромео», он погиб под Авдеевкой (ДНР).

В июле прошлого года Мытищинский городской суд приговорил националиста Максима Аристархова к 16 годам колонии за убийство двух человек в парке Лосиный Остров в Московской области. Наказание он отправился отбывать в колонию в Брянской области.

По этому делу посмертно было предъявлено обвинение и самому лидеру националистической группировки Максиму Марцинкевичу, известному по прозвищу Тесак, который ранее уже был признан виновным в возбуждении ненависти и вражды, разбое и хулиганстве. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима. В сентябре 2020 года 36-летнего Тесака обнаружили мёртвым в одиночной камере СИЗО в Челябинске. Предварительно сообщалось, что он покончил с собой. При этом в предсмертной записке сам Тесак утверждал, что его «сломали» в колонии.