Москва, 7 ноября, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Народный артист СССР Юрий Соломин находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжёлое, сообщили 7 ноября в медучреждении.

Михаил Метцель/ТАСС Народный артист СССР Юрий Соломин

«Находится в отделении реанимации. Состояние тяжёлое, сознание ясное, дыхание самостоятельное», — рассказал собеседник «РИА Новости».

По его словам, Соломин находится в анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.

Как передавало ИА Регнум, о госпитализации 88-летнего артиста стало известно днём 6 ноября. По данным Telegram-канала «112», он упал в обморок в своей квартире в центре Москвы. Приехавшие по вызову медики приняли решение немедленно доставить его в больницу.

Директор Малого театра Тамара Михайлова подтвердила информацию о его госпитализации. В беседе с «Пятым каналом» она уточнила, что Соломин упал во дворе собственного дома. Он потерял сознание, когда садился в машину, чтобы отправиться в Малый театр на Ордынке.

Позднее стала известна предварительная причина плохого самочувствия артиста. По данным «112», Соломина госпитализировали с инсультом. Уточняется, что пока артист проходит ряд обследований, после которых врачи установят точный диагноз.