Анкара, 7 ноября, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Администрация президента Турции заявила, что сообщения о неких «договорённостях» президента Реджепа Тайипа Эрдогана с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по приёму миллиона палестинских беженцев в Турции являются сфабрикованными. Сообщение с опровержением опубликовал Центр по борьбе с дезинформацией управления по коммуникациям администрации президента Турции.

Ahmed Ibrahim/Keystone Press Agency /Global Look Press

«Сообщение, распространённое в некоторых социальных сетях со ссылкой на заявление Нетаньяху: «Мы договорились с Эрдоганом, что 1 миллион палестинцев станут турецкими гражданами и будут жить в Турции в обмен на два миллиарда долларов», не соответствует действительности. Не было никаких переговоров нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, ни такого заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Эти утверждения полностью сфабрикованы», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее в некоторых оппозиционных турецких СМИ и социальных сетях распространялись сообщения о том, что Эрдоган согласился принять в Турцию до миллиона палестинцев в обмен на деньги.

До этого власти Израиля признали, что правительство рассматривало вариант массового переселения жителей сектора Газа в Египет. Так, по данным агентства Associated Press, министерство разведки Израиля разработало план переселения 2,3 миллиона жителей Газы на Синайский полуостров. Согласно плану, население Газы должны были переселить на север Синая. Этот вариант развития событий министерство назвало наиболее желательным для безопасности Израиля. В Израиле авторы плана предложили создать зону безопасности, чтобы заблокировать въезд перемещённых палестинцев в страну. В докладе не говорилось, что будет с Газой после выселения жителей. После появления информации об этом плане возмущение выразили и Палестина, и Египет.

Как передавало ИА Регнум, ранее газета Hürriyet сообщила, что Эрдоган после действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, перестал воспринимать Нетаньяху как своего собеседника. По данным газеты, президент Турции также обвинил израильского премьера в причастности к массовым убийствам и попытках оправдать их с помощью религиозных доводов. Эрдоган считает, что Нетаньяху из-за своих действий потерял поддержку своего народа.