Абу-Даби, 7 ноября, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Спрос на недвижимость в Дубае, который возник у граждан России после начала спецоперации на Украине, в последние несколько месяцев резко сократился. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на опрошенных брокеров.

ТАСС/picture alliance / SVEN SIMON

По мнению экспертов, снижение продаж произошло в том числе из-за ослабления рубля к доллару, увеличения стоимости недвижимости в Дубае примерно на 30% за минувшие два года, а также из-за разочарования в жизни в городе.

По словам одного из источников, граждане России стали чаще продавать купленную недвижимость либо отказываться от ранее заключённых сделок.

По словам главы одного из агентств недвижимости Абдуллы Аладжаджи, клиенты из России с июня по август приобрели недвижимость в Дубае на общую сумму 39,9 млн долларов, а продали на 75,1 млн долларов.

Основатель одной из брокерских компании Олег Торбосов, отметил, что падение спроса на недвижимость среди граждан РФ могло произойти из-за решения некоторых российских банков сократить услуги по переводу валюты, в том числе ограничения на ежемесячную отправку средств в Объединенные Арабские Эмираты.

Издание, ссылаясь на данные одной из брокерских компании, сообщило, что граждане России в третьем квартале заняли пятое место по количеству сделок с жилой недвижимостью в Дубае среди иностранных покупателей, в то время как по результатам второго квартала были третьими. Отмечается, что наибольшее падение спроса фиксируется на рынке элитной недвижимости.

«Русские в прошлом году покупали дорогую недвижимость. Они не задавались вопросом — $10 млн, $15 млн, что угодно. Они покупали. Но теперь на этом уровне они больше не покупают», — приводит агентство слова гендиректора одной из компаний Араша Джалила. По его данным, количество транзакций, совершаемых гражданами России в его компании, сократилось на 15%, а денежный объём упал на 50%.

Как передавало ИА Регнум, газета Financial Times сообщила, что мировыми лидерами по числу иммигрировавших миллионеров стали Сингапур, Дубай и Майами. По данным издания, богатые граждане из-за политических кризисов и нестабильности всё чаще уезжают из Москвы, Гонконга и Нью-Йорка. Численность миллионеров в этих городах в 2022 году сократилась на 15, 14 и 12% соответственно.

Аналитики агентства Skolkovo Realty рассказали о резком росте спроса на недвижимость в Дубае (ОАЭ) среди москвичей в сентябре 2022 года. Спрос на жильё в Дубае среди жителей столицы по итогам сентября вырос на 112,8% по сравнению с августом 2022 года. Отмечается, что интерес жителей столицы в первом месяце осени нынешнего года оказался на 368,17% выше, чем за аналогичный период в 2021 году. Помимо этого, с начала 2022 года общее число запросов на покупку жилья в Дубае со стороны москвичей выросло почти в три раза по сравнению с прошлым годом.