Москва, 7 ноября, 2023, 11:57 — ИА Регнум. Международную выставку-форум «Россия» за первые три дня посетили 448 тысяч человек, что является рекордом для ВДНХ, сообщили ИА Регнум в пресс-службе форума.

Михаил Терещенко/ТАСС

В день открытия выставки 4 ноября её посетила 191 тысяча человек, 5 ноября — 123 тысячи человек, 6 ноября — 134 тысячи человек.

На территории ВДНХ в Москве состоялись концерты, образовательные мероприятия и мастер-классы, открытия новых павильонов и презентации.

Одним из центральных событий первого дня стало представление «Портал в будущее», в котором приняли участие Лариса Долина, Юлианна Караулова, SHAMAN и Наталья Подольская. Также посетители приняли участие в масштабном танцевальном флешмобе одновременно на 10 площадках ВДНХ.

5 ноября на площадке выставки состоялся гала-концерт «Роза Ветров — Достижение России», на котором выступили юные таланты со всей России, а также концерт VK с участием исполнителей Антоха МС, GAYAZOV$ BROTHER$, Ramil’ и Seville. В понедельник, 7 ноября, на главную сцену форума поднялась поэт и певица, победительница «Фабрики звёзд» Ирина Дубцова.

Гости ВДНХ посетили экспозиции всех 89 регионов России, а также стенды и павильоны министерств, крупнейших компаний и государственных корпораций. В рамках образовательной программы прошел марафон Знание. Первые российского общества «Знание».

Как передавало ИА Регнум, международная выставка-форум «Россия» открылась в День народного единства, 4 ноября, на ВДНХ. На ней представили более 130 экспозиций, а также открыли 13 экскурсионных маршрутов. Организаторы отметили, что посещаемость выставки-форума в этом году побила рекорд.

Старт праздника дали в 10:00 перед входом на ВДНХ у «Живой карты России». Посетители смогли попробовать блюда кухонь народов России на гастрономическом фестивале «Россия — территория вкуса».