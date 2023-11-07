Киев, 7 ноября, 2023, 11:21 — ИА Регнум. На Украине зарегистрировали петицию с просьбой ввести уголовную ответственность за призывы к проведению выборов в стране. Текст петиции опубликован на сайте главы киевского режима Владимира Зеленского.

ТАСС/Evgen Kotenko/Ukrinform via ZUMA Wire

«Мы просим президента Украины внести соответствующие изменения в законодательство, чтобы (призывы к выборам. — Прим. ред.) во время военного положения <…> повлекли за собой уголовную ответственность», — говорится в тексте.

На данный момент петиция собрала 196 голосов, для рассмотрения необходимо 25 тыс. голосов.

Как передавало ИА Регнум, ранее Зеленский заявил, что сейчас не время для выборов на Украине. Он уточнил, что должны прекратиться информационные волны, а «вбрасывать в общество» эту тему безответственно. Глава киевского режима считает, что на Украине есть «структуры, способные ставить точки и давать обществу все необходимые ответы».

Перед этим сообщалось, что Зеленский поручил своему штабу начать подготовку к проведению на Украине весной 2024 года президентских выборов.

Ранее военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с ИА Регнум 2 ноября предположил, что во время сентябрьского визита Зеленского в США от него потребовали добиться успехов на фронте до конца года, в противном случае его вынудят провести выборы.

Парламентские выборы должны были пройти на Украине в октябре, президентские — весной 2024 года. По конституции проводить их во время действия военного положения нельзя.