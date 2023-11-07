Севастополь, 7 ноября, 2023, 11:18 — ИА Регнум. В Севастополе при падении обломков сбитого беспилотника пострадал мужчина, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Игорь Онучин/РИА Новости

По его словам, обломки от сбитого дрона упали во дворе одного из частных домов в Орловке.

«По информации от медиков, помимо перелома у мужчины проникающее ранение грудной клетки и живота, состояние тяжелое», — написал он в Telegram-канале.

Развожаев добавил, что поступила информация о падении фрагментов сбитых БПЛА в районе посёлка Кача в Нахимовском районе города.

Как сообщало ИА Регнум, в Севастополе в ночь на 7 ноября сработала система ПВО. Предварительно, были уничтожены пять украинских беспилотников. По словам губернатора города Михаила Развожаева, обломки от сбитого беспилотника ВСУ упали на крышу частного дома в Андреевке. Оперативные службы ликвидируют возгорание.

Четвёртого ноября, незадолго до украинской атаки, в Севастополе объявили воздушную тревогу. Российские военнослужащие применили в Севастопольской бухте дымовую маскировку. Губернатор Михаил Развожаев писал, что по причине использования военными табельных средств маскировки в районе бухты появился дым.