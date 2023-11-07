Москва, 7 ноября, 2023, 11:20 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы 7 ноября санкционировал заочный арест участницы Pussy Riot, бывшего столичного муниципального депутата Людмилы (Люси) Штейн, обвиняемой в распространении фейков о российской армии.

Пресс-служба Басманного суда Людмила (Люся) Штейн

Обвиняемая объявлена в международный розыск, уточнили ТАСС в суде.

«Постановлением Басманного районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Людмилы Штейн, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»), сроком на два месяца», — рассказала собеседница агентства, добавив, что срок ареста будет исчисляться с момента её экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания на территории РФ

Как передавало ИА Регнум, в мае 2022 года Люсю Штейн объявили в розыск. Карточка Штейн появилась в базе разыскиваемых лиц МВД.

Ранее женщина неоднократно задерживалась полицией. В 2021 году Штейн признана виновной в совершении уголовного преступления — по части 4 статьи 33 — части 1 статьи 236 УК РФ («Подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшему угрозу массового заболевания людей»). Суд назначил ей наказание в виде одного года ограничения свободы.

Позднее ей ужесточили наказание, заменив срок реальным лишением свободы, однако на тот момент она уже уехала из России. В 2022 году Штейн задерживали в Швейцарии с другими участницами Pussy Riot за то, что они рисовали граффити на стене, принадлежащей местному муниципалитету. Суд впоследствии назначил им по 400 франков (около 400 долларов) штрафа.