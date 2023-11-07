Москва, 7 ноября, 2023, 11:06 — ИА Регнум. В Москве скончалась старейшая экоактивистка столицы Нэлли Зорина. Она выступала за вторичную переработку мусора и была инициатором создания пунктов сбора вторсырья. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Максим Богодвид/РИА Новости

Нэлли Зорина ушла из жизни 2 ноября в своей квартире на улице Новоорловской. Её обнаружила племянница, которая пришла проведать тётю.

«В квартире на улице Новоорловской была зафиксирована смерть 92-летней женщины. Предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Зорина Нэлли Викторовна родилась 9 мая 1931 года. Она была известна многим жителям Ново-Переделкино как волонтёр экологического движения. Пенсионерка стала инициатором раздельного сбора вторсырья, она обращалась в управу и вскоре после её просьбы в районе обустроили 11 специальных площадок для приема бумаги, стеклотары, пластика и металла. Это не единственные успехи Зориной в деле защиты окружающей среды, она также стала идейным вдохновителем акции по сбору отслуживших электрических приборов. Техника была отправлена во вторичную переработку и не попала на мусорные полигоны. Нэлли Викторовна до последних дней стремилась сделать планету чище и сохранить её ресурсы для будущих поколений. Об этом она говорила во всех своих интервью.