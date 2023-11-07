Киров, 7 ноября, 2023, 10:56 — ИА Регнум. В Кирове ищут пропавшую 6 ноября девятилетнюю девочку, сообщила 7 ноября пресс-служба поискового отряда «Лиза Алерт» Кировской области в соцсети «ВКонтакте».

Екатерина Лызлова/РИА Новости

Сообщается, что девочка 2014 года рождения ушла из дома около 14 часов 6 ноября и с тех пор её местонахождение неизвестно.

Как заявила «РИА Новости» представитель поискового отряда, поиски ребёнка велись всю ночь, задействованы больше 50 человек-волонтёров.

«Поиски ведутся около места пропажи, расширяются по всему городу. В районе много заброшек, есть овраг. Они ночью осмотрены», — сказала она, добавив, что в поисках задействованы сотрудники полиции, в том числе кинологи.

По её словам, «ребёнок прекрасный, характеристики положительные, отзывы тоже».

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Кировской области

Как передавало ИА Регнум, в конце октября в Краснодаре нашли пропавшую 12-летнюю девочку. Школьница самостоятельно покинула учебное учреждение и перестала выходить на связь. Девочку заметили школьные педагоги, которые привели её в полицию.

Ранее пропавшего в Краснодаре двухлетнего мальчика нашли в сопровождении посторонней для него женщины. Полиция проводит проверку. Ребёнок пропал накануне на улице 1 Мая, пока его мать находилась у банкомата. Спустя несколько часов полицейские, изучив записи с видеокамер, нашли ребёнка на улице 40-летия Победы в сопровождении неизвестной женщины.