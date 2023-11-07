Санкт-Петербург, 7 ноября, 2023, 11:01 — ИА Регнум. Совет директоров Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) назначил президентом биржи экс-руководителя Федеральной антимонопольной службы России Игоря Артемьева, прекратив полномочия Алексея Рыбникова. Об этом сообщает пресс-служба биржи.

РИА Новости/Алексей Дружинин Экс-глава Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) Игорь Артемьев

«Совет директоров акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» на заседании 3 ноября 2023 года назначил президентом биржи Игоря Артемьева, прекратив полномочия Алексея Рыбникова на этой должности», — говорится в сообщении.

Артемьев, слова которого приводит пресс-служба, указал на то, что среди важнейших задач биржи стоит продолжение формирования национальных индикаторов, прежде всего по нефти, так как они приобретают в настоящее время не только экономическое, но и всё большее геополитическое значение.

Как передавало ИА Регнум, ранее премьер-министр Михаил Мишустин освободил Игоря Артемьева от должности своего помощника. Отмечается, что решение принято по просьбе экс-главы антимонопольной службы.

Игорь Артемьев родился 27 ноября 1961 года в Ленинграде. В 1990–1993 годах он был депутатом Ленинградского городского Совета народных депутатов. Позднее с 1996 по 1999 год занимал пост первого вице-губернатора Санкт-Петербурга и возглавлял комитет финансов городской администрации. Затем с 2004 года он возглавлял Федеральную антимонопольную службу, в 2020 году Мишустин назначил его на пост помощника председателя правительства.

Артемьев удостоен орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, медалью П. А. Столыпина. Также он отмечен почётной грамотой правительства РФ.