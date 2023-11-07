Херсон, 7 ноября, 2023, 10:51 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Днепр» за минувшие сутки ликвидировали у острова Алексеевский наблюдательный пост и склад с боеприпасами ВСУ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя оперативных служб Херсонской области.

Иван Шилов ИА Регнум

По его данным, на херсонском направлении были ликвидированы две лодки ВСУ, при этом ВСУ в живой силе потеряли 12 бойцов, также была поражена САУ 2С1 «Гвоздика» с боекомплектом около населённого пункта Антоновка, потери ВСУ в живой силе составили 5 бойцов, был ликвидирован наблюдательный пост и склад с боеприпасами около острова Алексеевский, потери ВСУ в живой силе составили 9 убитых и трое раненых.

Уточняется, что в островной зоне также была уничтожена позиция ВСУ с шестью бойцами, ещё трое бойцов были ранены, на каховском направлении было ликвидировано место временной дислокации ВСУ с 13 бойцами ВСУ, ещё семеро были ранены, три машины были выведены из строя.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Минобороны проинформировали о том, что системы залпового огня «Град» группировки войск «Днепр» нанесли массированные удары по позициям ВСУ на херсонском направлении. Отмечается, что точность и эффективность ударов обеспечили операторы беспилотных летательных аппаратов. Разведданные от них оперативно передавались командирам реактивно-артиллерийских батарей для мгновенного открытия огня.

ВСУ за минувшую неделю боёв на херсонском направлении в зоне специальной военной операции потеряли до 550 военнослужащих.