ВС России уничтожили в Херсонской области склад боеприпасов ВСУ
ТАСС: ВС России уничтожили в Херсонской области склад боеприпасов ВСУ
Херсон, 7 ноября, 2023, 10:51 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Днепр» за минувшие сутки ликвидировали у острова Алексеевский наблюдательный пост и склад с боеприпасами ВСУ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя оперативных служб Херсонской области.
По его данным, на херсонском направлении были ликвидированы две лодки ВСУ, при этом ВСУ в живой силе потеряли 12 бойцов, также была поражена САУ 2С1 «Гвоздика» с боекомплектом около населённого пункта Антоновка, потери ВСУ в живой силе составили 5 бойцов, был ликвидирован наблюдательный пост и склад с боеприпасами около острова Алексеевский, потери ВСУ в живой силе составили 9 убитых и трое раненых.
Уточняется, что в островной зоне также была уничтожена позиция ВСУ с шестью бойцами, ещё трое бойцов были ранены, на каховском направлении было ликвидировано место временной дислокации ВСУ с 13 бойцами ВСУ, ещё семеро были ранены, три машины были выведены из строя.
Как передавало ИА Регнум, ранее в Минобороны проинформировали о том, что системы залпового огня «Град» группировки войск «Днепр» нанесли массированные удары по позициям ВСУ на херсонском направлении. Отмечается, что точность и эффективность ударов обеспечили операторы беспилотных летательных аппаратов. Разведданные от них оперативно передавались командирам реактивно-артиллерийских батарей для мгновенного открытия огня.
ВСУ за минувшую неделю боёв на херсонском направлении в зоне специальной военной операции потеряли до 550 военнослужащих.