Москва, 7 ноября, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Предприятие — резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» вошло в десятку компаний по итогам Всероссийского рейтинга лучших работодателей, обеспечивающих трудоустройство участников чемпионатов «Абилимпикс». Рейтинг организован Министерством труда и социальной защиты РФ, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы «Ортомода»

Чемпионат «Абилимпикс» — международное некоммерческое движение для людей с ограниченными возможностями здоровья, которое появилось в 70-х годах прошлого века. Россия присоединилась к нему в 2015 году и начала проводить собственные чемпионаты, организатором которых выступили Министерство просвещения Российской Федерации и правительство Москвы.

«Рейтинг лучших работодателей, обеспечивающих трудоустройство участников чемпионатов «Абилимпикс», в 2022-м проводился впервые», — пояснил Овчинский. В десятку лучших вошла компания «Ортомода» из ОЭЗ «Технополис Москва». Результаты рейтинга огласили на чемпионате 2023 года, где предприятие принимало участие в выставке технических средств реабилитации, организованной Минпромторгом России, и было спонсором конкурсной компетенции «Ремонт обуви». «Компания является резидентом особой экономической зоны столицы с 2019 года и специализируется на разработке и производстве ортопедической обуви и адаптивной одежды для лиц с ограниченными возможностями здоровья», — рассказал Овчинский.

В список лучших работодателей вошли также обувная компания «Парижская коммуна», оператор почтовой связи «Почта России», «Тинькофф Банк», сеть гипермаркетов «Лента» и другие.

Компания «Ортомода» — один из работодателей, которые уже во время чемпионата приглашают участников на стажировки и работу. «На предприятии работают 120 человек, более 20% сотрудников являются инвалидами. Для них предусмотрен укороченный рабочий день — совокупно они должны работать не более 35 часов в неделю с сохранением полной заработной платы», — отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев. Для этой категории работников есть дополнительные перерывы в работе и два дополнительных выходных, а рабочие места оборудованы в соответствии с требованиями законодательства. «Резидент трудоустроил двоих призеров чемпионата «Абилимпикс» 2022 года, что являлось важным критерием для попадания в рейтинг лучших работодателей», — отметил Дегтев.

Компании оценивали по таким критериям, как доля сотрудников с инвалидностью и продолжительность их трудовой деятельности в организации, уровень заработной платы и наличие расширенного социального пакета, возможность использования гибких форм занятости такими сотрудниками и предоставление им наставника от организации.

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Здесь локализовано более 200 высокотехнологичных предприятий, из которых 93 имеют статус резидента, что позволяет им получать значительные льготы. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.