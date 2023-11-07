Москва, 7 ноября, 2023, 10:02 — ИА Регнум. МТС отменит плату за раздачу интернет-трафика на тарифах с предоплаченным пакетом интернета. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на источник в компании.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«В целях создания наиболее комфортных условий потребления мобильного интернета для абонентов МТС отменяет плату за раздачу трафика со смартфонов на другие устройства на тарифах с предоплаченными пакетами трафика», — приводит агентство слова источника.

Как передавало ИА Регнум, Федеральная антимонопольная служба 18 сентября разослала предупреждения сотовым операторам — МТС, «Мегафон», «Билайну» и «Теле2». Компании предупредили, что они должны отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильников.

Ведомство заявило, что операторы сотовой связи, устанавливая плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств, навязывают абонентам невыгодные условия оказания услуг. Основанием для такого решения стали жалобы абонентов, поступившие в ФАС.

В случае отмены платной раздачи мобильного интернета цены придётся поднять на все тарифы, сообщили 31 октября в МТС. Сотовый оператор выступает против сохранения безлимитной раздачи мобильного интернета, потому что у большинства абонентов в этом случае упадёт качество связи. По словам представителя МТС, пользователи могут использовать мобильную сеть для торрентов и стриминга, если снять ограничения.