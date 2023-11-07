Анкара, 7 ноября, 2023, 09:57 — ИА Регнум. Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе переговоров с госсекретарём Соединённых Штатов Энтони Блинкеном в Анкаре заявил ему, что США ставят всех в «затруднительное положение» в палестино-израильском обострении. Об этом сообщает газета Hürriyet, ссылаясь на собственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

Отмечается, что Фидан и турецкая делегация открыто говорили о событиях в Газе, о гибели мирных жителей и детей, о разрушении Израилем инфраструктуры и о том, что Израиль совершает преступление против человечества.

Фидан обратил внимание на то, что все народы мира, особенно народы региона, выступили против увиденной ими бойни.

По его словам, «США наносят ущерб своему имиджу как в регионе, так и во всем мире», регион охвачен возмущением.

«Вы (США) ставите всех в затруднительное положение. Вы также наносите ущерб своему собственному имиджу, потому что вас считают покровителем преступлений Израиля», — приводит издание его слова.

Как передавало ИА Регнум, госсекретарь США Энтони Блинкен попытался при приветствии обнять главу МИД Турции Хакана Фидана, однако турецкий министр избежал объятий, сделав шаг назад. Видео встречи распространил 6 ноября МИД Турции. В частности, на кадрах видно, как после рукопожатия Блинкен пытается обнять Фидана, делая шаг вперёд, однако глава турецкого внешнеполитического ведомства делает шаг назад и продолжает сжимать руку своего визави.

Позже в СМИ сообщили, что глава МИД Турции Хакан Фидан отказался от объятий с госсекретарем США Энтони Блинкеном из-за невежливости, которую ранее проявил глава американской дипломатии. Отмечается, что когда автомобиль Блинкена подъехал к зданию МИД Турции, Фидан вышел из машины и встал перед дверью министерства, как это делается для каждого приезжающего министра. Когда госсекретарь США, разговаривавший по телефону, не вышел из автомобиля, Фидан вернулся в здание.

Турецкая газета Akşam, в свою очередь, отмечала, что прибывшего в Анкару госсекретаря США встретили не по протоколу, который предполагается при встрече иностранных гостей подобного уровня. По информации издания, Блинкена не встречал никто из высокопоставленных турецких чиновников, а освещение у VIP-зала в аэропорту было отключено. Его встретили только американский посол в Турции Джефф Флейк, замгубернатора Анкары и представитель турецкого МИД.