Анкара, 7 ноября, 2023, 09:21 — ИА Регнум. Глава МИД Турции Хакан Фидан отказался от объятий с госсекретарем США Энтони Блинкеном из-за невежливости, которую ранее проявил глава американской дипломатии, пишет газета Hürriyet.

Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press Глава МИД Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен

Отмечается, что когда автомобиль Блинкена подъехал к зданию МИД Турции, Фидан вышел из машины и встал перед дверью министерства, как это делается для каждого приезжающего министра. Когда госсекретарь США, разговаривавший по телефону, не вышел из автомобиля, Фидан вернулся в здание.

«Фидан приветствовал Блинкена, проявившего недостаток дипломатической вежливости, и отклонил попытку госсекретаря США обнять его», — пишет газета.

Как сообщало ИА Регнум, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен попытался при приветствии обнять главу МИД Турции Хакана Фидана, однако турецкий министр избежал объятий, сделав шаг назад.

Видео встречи распространил 6 ноября МИД Турции. В частности, на кадрах видно, как после рукопожатия Блинкен пытается обнять Фидана, делая шаг вперёд, однако глава турецкого внешнеполитического ведомства делает шаг назад и продолжает сжимать руку своего визави.

Турецкая газета Akşam, в свою очередь, отмечала, что прибывшего в Анкару госсекретаря США встретили не по протоколу, который предполагается при встрече иностранных гостей подобного уровня. По информации издания, Блинкена не встречал никто из высокопоставленных турецких чиновников, а освещение у VIP-зала в аэропорту было отключено. Его встретили только американский посол в Турции Джефф Флейк, замгубернатора Анкары и представитель турецкого МИД.