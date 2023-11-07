Москва, 7 ноября, 2023, 09:15 — ИА Регнум. 60% объема работ по благоустройству возле недавно открывшейся станции Московского метрополитена «Физтех» выполнено. По словам заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы Петра Бирюкова, основной целью работ стала организация удобных подходов и подъездов к метро и создание условий для занятий спортом.

Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы Благоустройство вокруг станции метро «Физтех»

«Обустраиваем для местных жителей и приезжающих гостей пешеходную зону, оборудовали скейт-парк для молодого поколения, провели озеленение», — рассказал Пётр Бирюков. Заместитель мэра сообщил, что работы ведутся на прилегающем к дублеру Дмитровского шоссе участке улицы Заболотье, улице Летчика Спирина, бульваре Академика Ландау, дублерах Дмитровского шоссе и участке Челобитьевского шоссе.

«В рамках проекта расширяем существующие тротуары, обустроили новые около выходов из метро и на улице Академика Ландау, — отметил он. — Вместо заброшенной железной дороги появились пешеходные аллеи, общая площадь пешеходной зоны теперь составляет почти 51,3 тыс. квадратных метров». Также, по словам руководителя Комплекса городского хозяйства Москвы, ведется монтаж опор освещения. «В общей сложности установим у метро «Физтех» более 50 энергоэффективных фонарей и почти 180 уличных торшеров, нерегулируемые наземные переходы оборудуем опорами контрастного освещения», — отметил Бирюков.

Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы Благоустройство вокруг станции метро «Физтех»

На территории возле станции метро разбито более 116 тыс. квадратных метров газона, весной запланирована высадка около 520 деревьев и кустарников. Воздушные провода убрали под землю в кабельную канализацию общей протяженностью более 18,7 километра, дополнительно проложили системы водостока. Для пассажиров общественного транспорта смонтировано пять современных остановочных павильонов. Восемь существующих в связи с изменением маршрутов автобусов, отметил заместитель мэра, перенесут.

На пустующей территории, прилегающей к дублеру Дмитровского шоссе, для москвичей создано общественное пространство, где появятся зоны отдыха и спорта. Для любителей активного образа жизни организуют две спортивные площадки с теннисными столами и современным оборудованием. На улице Летчика Спирина появился модульный скейт-парк с зоной отдыха.

Полностью благоустройство будет завершено в 2024 году, сообщил Пётр Бирюков.