Улан-Удэ, 7 ноября, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ «Гвоздь» в Улан-Удэ, сообщает 7 ноября пресса-служба МЧС РФ.

МЧС России по Республике Бурятия

«В Бурятии огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение в торговом центре», — говорится в сообщении.

Пожар в здании ТЦ «Гвоздь» в Улан-Удэ начался ранним утром. На момент прибытия первого подразделения горели стены и крыша здания. Затем пожар распространился на крыше на площади 10 тыс. кв. метров, позже произошло частичное обрушение кровли ТЦ.

До этого здание самостоятельно смогли покинуть шесть человек. По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет.