Берн, 7 ноября, 2023, 08:34 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает придерживаться твёрдой позиции в отношении Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ответ Международного олимпийского комитета.

РИА Новости/ Светлана Шевченко

Спортивный арбитражный суд 6 ноября зарегистрировал апелляцию Олимпийского комитета России на решение Международного олимпийского комитета о приостановке членства в организации.

«Мы твёрдо стоим на своей позиции, принятой в отношении Олимпийского комитета России», — приводит агентство сообщение МОК.

Как передавало ИА Регнум, 12 октября МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления. По словам директора по коммуникациям Марка Адамса, решение МОК обусловлено тем, что ОКР включил в свой состав олимпийские советы ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Президент России Владимир Путин 19 октября заявил, что подходы МОК по допуску атлетов на Олимпиаду противоречат самой природе спорта. Глава государства добавил, что чиновники от спорта присвоили себе право решать, на кого распространяется Олимпийская хартия, а на кого нет. Он назвал этнической дискриминацией отношение МОК к спортсменам из России.