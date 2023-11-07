Лондон, 7 ноября, 2023, 08:28 — ИА Регнум. В Великобритании в архиве обнаружили пачку нераспечатанных писем от близких и родных для французских моряков, которые были взяты в плен британскими солдатами 260 лет назад. Об этом сообщает газета The Guardian.

Renaud Morieux/The National Archives/PA

По информации издания, в британских военно-морских архивах была обнаружена пачка любовных писем, отправленных французским морякам более 260 лет назад, но никогда ранее не открывавшихся и не прочитанных. Письма раскрывают интимные подробности супружеской и семейной жизни XVIII века, уточнила газета.

Отмечается, что письма были предназначены для экипажа французского корабля «Галатея», который был заключён под стражу после захвата судна британцами во время Семилетней войны в 1758 году.

Уточняется, что, получив письма от родственников заключённых, местные власти пришли к выводу, что в переписке нет военной ценности, поэтому оставили их на хранение. После этого нераспечатанные письма были забыты, их случайно обнаружил профессор Кембриджского университета Рено Морье в Национальном архиве в Лондоне.

В более чем 100 письмах содержится большое количество любовных ссор, романтических посланий, есть и трогательные послания от матерей моряков, уточнила газета.

Как передавало ИА Регнум, житель города Бриндизи на юге Италии обнаружил в доме своего покойного отца тайник с 23 млн итальянских лир в банкнотах разного номинала и попытался добиться обмена устаревших купюр на евро. Деньги были припрятаны в картине XVI века, которая принадлежала недавно умершему художнику. Его сын случайно обнаружил тайник с устаревшими купюрами и обратился в городское отделение Банка Италии с просьбой поменять итальянские лиры на евро.

Мужчине отказали в обмене, пояснив, что властями Италии был установлен десятилетний срок для подобного рода операций, но он истёк ещё в 2012 году. Тогда наследник обратился в ассоциацию Giustitalia, которая специализируется на отстаивании прав граждан, добивающихся обмена лир на евро.

Представители Giustitalia хотят добиться обмена найденной национальной валюты в судебном порядке. Отмечается, что в тайнике было обнаружено 23 млн лир, что на сегодняшний день составляет около 12 тыс. евро.