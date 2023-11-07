Москва, 7 ноября, 2023, 08:18 — ИА Регнум. Грузовик опрокинулся на внутренней стороне 52-го километра московской кольцевой автодороги, движение затруднено, сообщили 7 ноября в столичном департаменте транспорта.

Кадр из видео

«На внутренней стороне 52-го километра МКАД грузовой автомобиль с грузом опрокинулся на проезжую часть», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что движение в районе происшествия затруднено, занято две полосы из пяти. Содержимое грузового автомобиля высыпалось на проезжую часть.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее суд в Москве приговорил к 12 годам колонии водителя грузовика, по вине которого в ноябре прошлого года погибли водитель такси и его пассажирка. Грузовик врезался в такси на улице 1905 года и подмял легковой автомобиль под стоявший впереди автобус. Водитель грузовика сбежал, но вскоре был задержан. Выяснилось, что в момент ДТП мужчина был пьян и превысил скорость.