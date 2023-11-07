Севастополь, 7 ноября, 2023, 08:03 — ИА Регнум. В Севастополе один человек пострадал в результате падения фрагментов украинского беспилотника во дворе частного дома, сообщил 7 ноября губернатора города Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«По уточненной информации от спасательной службы Севастополя, обломки от сбитого БПЛА также упали во дворе одного из частных домов в Орловке. Пострадал мужчина. У него перелом руки. Угрозы жизни нет», — написал он в своём Telegram-канале.

Кроме того, подтверждена информация о падении фрагментов сбитых беспилотников в районе Качи.

В Севастополе серьёзных повреждений зданий и коммуникаций не зафиксировано, добавил Развожаев.

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 ноября киевские боевики попытались атаковать территорию России с помощью беспилотников. Российские средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников и перехватили восемь дронов ВСУ над акваторией Чёрного моря и Крымским полуостровом.

Утром 2 ноября российские силы ПВО уничтожили один украинский БПЛА самолётного типа над акваторией Чёрного моря. Всего ВС РФ перехватили шесть дронов ВСУ над Крымом и Чёрным морем.