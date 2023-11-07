Тель-Авив, Израиль, 7 ноября, 2023, 07:55 — ИА Регнум. В ходе рейда в городе Тулькарме на Западном берегу реки Иордан армия Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала четырёх палестинских экстремистов. Об этом написала израильская газета The Jerusalem Post.

Иван Шилов ИА Регнум

В ходе рейда сотрудники службы безопасности Израиля обнаружили и ликвидировали террористов, ответственных за планирование и осуществление терактов и переброску террористов на территорию Израиля.

Четверо экстремистов были убиты. Все ликвидированные несут ответственность за десятки нападений, смертей, за планирование и проведение терактов со стрельбой, со взрывными устройствами, снайперских атак и засылку террористов в Израиль, подчеркнули в издании.

Как сообщало ИА Регнум, минимум восемь граждан Палестины погибли в результате авиаудара израильских военных по больничному комплексу Насера ​​в городе Газе.

В составе медкомплекса есть детская, офтальмологическая и психиатрическая больницы, а также специализированная клиника.

После отдельных налётов ЦАХАЛ на окрестности больниц «Камаль Адван» и «Аль-Кудс» в секторе Газа также погибли по меньшей мере два палестинца, ещё несколько человек пострадали.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удар ЦАХАЛ по машинам скорой помощи в секторе Газа. Он назвал ужасными фотографии тел погибших рядом с больницей. Гутерриш добавил, что в Газе катастрофическая гуманитарная ситуация — нет ни лекарств, ни воды, ни продовольствия. В своём заявлении генсек указал на переполненные морги и рост заболеваемости среди мирных жителей Газы, особенно среди детей.