Киев, 7 ноября, 2023, 07:46 — ИА Регнум. Украинский боевик Максим Коляда, взятый в плен на запорожском направлении, рассказал о большом количестве в его подразделении наркоманов с многолетним стажем употребления запрещённых веществ.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

«Пацаны, те, что уже ходили на штурмовки, — среди них, конечно, много. <…> Я сам такой — любитель употребить. Если из человек 20–30, из них половина — ну, такая, явно с каким-то этими <…> Мне видно, потому что я это понимаю», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Военнопленный утверждает, что у украинских военных возможностей найти наркотики немало, весь вопрос в коллективе и деньгах.

По его словам, в рядах ВСУ наркотиков в данное время «как грязи, потому что это же зарплаты».

Перед тем как попасть в плен, мужчина признался, что также принимал запрещённые препараты.

Как сообщало ИА Регнум, бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук заявил, что украинские военнослужащие становятся опасными для себя и своих соратников, поскольку пытаются избавиться от стресса с помощью алкоголя и наркотиков. В ВСУ немало людей, у которых «сносит крышу» после употребления наркотических средств и алкоголя. Потом они выходят в поле, а у них дроны летают, как пчёлы в голове, стреляют непонятно куда и непонятно во что, высказался политик.

Пленный украинский солдат заявил, что его призвали в ВСУ с психическими расстройствами и выписали ему документы, в которых не было ограничений по службе. В военкомате города Запорожья ему предложили оплатить штраф и получить новый военный билет. Он согласился, затем его мобилизовали и отправили на фронт.