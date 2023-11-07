Сиань, Китай, 7 ноября, 2023, 07:25 — ИА Регнум. В рамках сотрудничества надзорных ведомств РФ и Китая в научно-образовательной сфере 15 российских прокуроров прибудут в Пекин для повышения квалификации, сообщил в Сиане 7 ноября генеральный прокурор России Игорь Краснов на встрече с генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры Китая Ин Юном.

Иван Шилов ИА REGNUM Прокуратура РФ

«В сентябре 15 китайских прокуроров уже прошли обучение в Москве, и в ближайшее время 15 наших работников прибудут в Пекин для повышения квалификации в Государственной академии прокуроров Китайской Народной Республики», — отметил Краснов.

В состав слушателей курсов войдут руководители приграничных прокуратур из российских регионов, а также приравненных к ним транспортных и природоохранных прокуратур. Краснов выразил уверенность, что это послужит укреплению взаимодействия прокурорских служб приграничных территорий.

По словам Ин Юна, профессиональные контакты ведомств двух стран неизменно укрепляются и достигают новых результатов, поступательно реализуются и осуществляются совместные договорённости и проекты.

Краснов планирует в ноябре принять личное участие в пятой встрече руководителей прокурорских служб БРИКС, также он пригласил Ин Юна на шестую встречу такого формата, которая пройдёт в 2024 году в России.

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября президент России Владимир Путин в приветствии участникам пятого Российско-китайского энергетического бизнес-форума заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений РФ и Китая. Отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой продолжают динамично развиваться, добавил глава государства.

До этого Путин находился с официальным визитом в Пекине, где принял участие в форуме международного сотрудничества «Один пояс — один путь», а также провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Перед переговорами китайский лидер отметил, что за 10 лет 42 раза встречался с российским президентом.