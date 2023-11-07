Хельсинки, 7 ноября, 2023, 07:14 — ИА Регнум. В экономической зоне Финляндии, между Петербургом и Калининградом, обнаружено повреждение кабеля связи «Балтика» компании «Ростелеком». Российская сторона 6 ноября начала ремонтные работы. Об этом сообщили в минэкономики Финляндии.

Пресс-служба архангельского отделения ПАО Ростелеком Прокладка волоконно-оптического кабеля связи

Работы выполняет судно «Спасатель Карев».

«Ростелеком» уведомил Финляндию о выходе из строя кабеля и о намерении провести ремонт ещё 12 октября. Но власти страны попросили отложить работы из-за расследования инцидента с газопроводом Balticconnector.

Кабель «Балтика» длиной около 1 тыс. км. Частично он проходит через экономические зоны Финляндии и Швеции. Длина подводного кабеля в финской зоне составляет около 377 км, в Швеции — около 395 км.

Как сообщало ИА Регнум, профессор кафедры энергетики Лаппеэнрантского технологического университета Эсу Ваккилайнен заявил, что ремонт газопровода Balticconnector обойдётся в 10 млн евро, причём восстановительные работы может затруднить приход зимы.

Как отметил генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, вокруг этого газопровода раздувается хайп, совершенно не адекватный той важности, которую данная магистраль представляла для энергетической безопасности Европейского союза. В действительности эта труба не так значима и важна, как пытаются показать некоторые европейские эксперты.

Повреждение подводного волоконно-оптического кабеля привело к ограничению связи между островами Курильской гряды Итуруп и Кунашир в Сахалинской области.