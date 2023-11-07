Новый, 622-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о предпринятой попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Крым 17 беспилотниками самолётного типа. Как сообщает 7 ноября Минобороны РФ, девять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено и ещё восемь перехвачено над акваторией Черного моря.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

В Севастополе после срабатывания системы ПВО обломки сбитого украинского беспилотника упали на крышу частного дома. Начался пожар, сообщил в своём Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Тем временем на краснолиманском направлении бойцы расчёта РСЗО «Град» Центрального военного округа нанесли удар по скоплению живой силы и техники противника. Задействовав реактивные снаряды калибра 122 м с дистанции около 10 километров, российские военные поразили практически 90% вражеских целей.

Американцы и украинцы всё чаще высказывают взаимные обвинения из-за неудач киевской армии, отмечает обозреватель Washington Post Макс Бут. По мнению Бута, провал контрнаступления ВСУ обострил противоречия между Вашингтоном и Киевом.

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