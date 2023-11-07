Москва, 7 ноября, 2023, 06:30 — ИА Регнум. Киевские боевики попытались атаковать территорию России с помощью беспилотников, сообщило 7 ноября Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Утром 7 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением семнадцати БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили девять украинских беспилотников. Также были перехвачены восемь дронов ВСУ над акваторией Чёрного моря и Крымским полуостровом.

Как сообщало ИА Регнум, в Севастополе в ночь на 7 ноября сработала система ПВО. Предварительно, были уничтожены пять украинских беспилотников. По словам губернатора города Михаила Развожаева, обломки от сбитого беспилотника ВСУ упали на крышу частного дома в Андреевке. Оперативные службы ликвидируют возгорание.

По информации Минобороны РФ, за время проведения специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Запорожской области было уничтожено более 8,6 тыс. единиц украинских беспилотников.