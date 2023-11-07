Доха, 7 ноября, 2023, 06:36 — ИА Регнум. Минимум восемь граждан Палестины погибли в результате авиаудара израильских военных по больничному комплексу Насера ​​в городе Газа, сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на минздрав анклава.

Иван Шилов ИА Регнум Удар по больнице в секторе Газа

«По данным палестинского министерства здравоохранения, по меньшей мере восемь человек были убиты и десятки ранены в результате нападения Израиля на медицинский комплекс Насера ​​в городе Газа», — заявили журналисты.

Известно, что в составе медкомплекса находятся детская, офтальмологическая и психиатрическая больницы, а также специализированная клиника.

Телеканал утверждает, что после отдельных налётов ЦАХАЛ на окрестности больниц Камаль Адван и Аль-Кудс в секторе Газа также погибли по меньшей мере два палестинца, ещё несколько человек пострадали.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 6 ноября израильские военные совершили серию авиаударов по территории вокруг больницы «Аль-Кудс» в районе Тель-аль-Хава на севере сектора Газа. По сведениям Палестинского Красного Полумесяца, запасы топлива в больнице закончатся через 48 часов — медицинское обслуживание по всей Газе находится на грани краха.

Совет Безопасности ООН 9 ноября соберётся на очередное заседание по ситуации на Ближнем Востоке. В рамках председательства Китая ОАЭ намерены запрашивать регулярные официальные и неофициальные заседания с тем, чтобы держать в фокусе внимания гуманитарную катастрофу, которая разворачивается в секторе Газа, отметили представители ОАЭ.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удар ЦАХАЛ по машинам скорой помощи в секторе Газа. Он назвал ужасными фотографии тел погибших рядом с больницей. Гутерриш добавил, что в Газе катастрофическая гуманитарная ситуация — нет ни лекарств, ни воды, ни продовольствия. В своём заявлении генсек указал на переполненные морги и рост заболеваемости среди мирных жителей Газы, особенно среди детей.