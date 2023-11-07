Красный Лиман, ДНР, 7 ноября, 2023, 06:18 — ИА Регнум. В Минобороны РФ сообщили, что бойцы расчёта РСЗО «Град» Центрального военного округа нанесли удар по скоплению живой силы и техники противника на краснолиманском направлении.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Используя данные разведки, расчёт прибыл на место боевого применения. Артиллеристы навели машину на цель и реактивными снарядами калибра 122 мм залпом уничтожили скопление боевиков и их технику. Удар произвели на дистанции около 10 км.

После залпа расчёт «Града» вернулся на перезарядку. По словам командира с позывным Винни, на это уходит не более десяти минут.

Цели поражены практически на 90%.

«У нас работа идёт по «площадям». Цели — скопления техники, личного состава, склады противника», — рассказал командир батареи РСЗО «Град» с позывным Спонсор.

Как сообщало ИА Регнум, бойцы 1-го батальона имени Богдана Хмельницкого из числа бывших украинских военнопленных принесли присягу России. В дальнейшем они будут проходить службу в российском формировании на общих условиях, никаких возможных проявлений дедовщины среди них или в их отношении допускаться не будет.

Удар российских войск ракетами «Искандер» уничтожил целое подразделение 128-й бригады ВСУ на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Эту информацию подтвердил на своей странице в социальных сетях украинский министр обороны Рустем Умеров.