Вашингтон, 7 ноября, 2023, 05:59 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп не принял приглашения главы киевского режима Владимира Зеленского посетить Украину. Об этом он сказал в интервью американскому изданию Newsmax.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я очень уважаю президента Зеленского, но думаю, что было бы неуместно ехать на Украину в это время», — заявил Трамп.

В качестве объяснения он привёл доводы, что в настоящее время с Киевом работает администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена, а визит Трампа может спровоцировать конфликт интересов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Зеленский пообещал за 24 минуты доказать Трампу невозможность мира на Украине. Для этого он пригласил бывшего американского лидера приехать в Киев. Трамп «не может принести мир» из-за якобы президента России Владимира Путина, считают киевские власти.

Трамп неоднократно утверждал, что сможет прекратить украинский конфликт всего за 24 часа. В случае своей победы на выборах президента США он планировал сделать двоим коллегам — в России и на Украине — ряд предложений. Он добавил, что конфликта на Украине «никогда не должно было случиться».