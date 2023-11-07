Киев, 7 ноября, 2023, 05:38 — ИА Регнум. Западные союзники не поставляют Украине обещанную военную помощь в полном объёме, заявил в эфире украинского телеканала «Дом» советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко.

Сергей Корсун ИА Регнум Поставки оружия НАТО. ВСУ. Танк

«На вчера [оружия из стран Запада] нужно было в десять раз больше. И было бы хорошо хотя бы получить то, что было обещано, то, что было задекларировано, передаётся Украине, но, к сожалению, до сих пор не поступило в наше распоряжение», — выразил он недовольство.

По словам Лещенко, в Киеве даже не говорят о том, чтобы как-то расширить номенклатуру поставляемых вооружений, получить бы то, что обещано. При этом Украина не может повлиять на объём поставок западного вооружения, так как это зависит от производителей, руководства стран-партнёров и логистики, добавил советник.

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября глава киевского режима Владимир Зеленский объявил о планах изменить стратегию боевых действий. Он также заявил, что не согласен с утверждением о тупике на фронте, в котором оказались ВСУ.

Кроме того, в Киеве противятся мнению американских военных чиновников, что украинская армия не сможет добиться успехов. Украинский лидер призвал США поставлять больше оружия и отметил, что внимание Вашингтона к Украине, похоже, ослабевает из-за обострения на Ближнем Востоке.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин отметил, что все подготовленные украинские военнослужащие или погибли, или получили ранения, а резервов у ВСУ не осталось. Он призвал украинскую сторону не ждать «хороших новостей» с передовой и выразил мнение, что Киеву не получится избежать поражения. ВСУ бросают полученные от Запада танки Leopard, а российская армия уничтожает все ракеты, которыми Украина пытается атаковать объекты в России, сказал эксперт.