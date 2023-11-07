В Севастополе обломки от сбитого БПЛА упали на крышу частного дома
Развожаев: в Севастополе обломки от сбитого БПЛА упали на крышу частного дома
Севастополь, 7 ноября, 2023, 05:25 — ИА Регнум. В Севастополе обломки от сбитого украинского беспилотника упали на крышу частного дома. Начался пожар. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Он уточнил, что по вражеским БПЛА отработала система ПВО.
При падении обломков пострадал частный жилой дом в Андреевке.
Оперативные службы ликвидируют возгорание.
Как сообщало ИА Регнум, в Севастополе в ночь на 7 ноября работала система ПВО. По предварительной информации, над акваторией уничтожены пять украинских беспилотников.
Минобороны России 5 ноября сообщили, что около 16:35 мск российские дежурные средства ПВО пресекли попытки киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА в Брянской области.
Киевский режим регулярно пытается атаковать объекты на российской территории с использованием дронов, направляя их через пограничные с Украиной регионы России. Так, 3 ноября российские силы ПВО сбили дрон ВСУ над Белгородской областью. Для атаки вновь использовался беспилотник самолётного типа.