Севастополь, 7 ноября, 2023, 05:25 — ИА Регнум. В Севастополе обломки от сбитого украинского беспилотника упали на крышу частного дома. Начался пожар. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Он уточнил, что по вражеским БПЛА отработала система ПВО.

При падении обломков пострадал частный жилой дом в Андреевке.

Оперативные службы ликвидируют возгорание.

Как сообщало ИА Регнум, в Севастополе в ночь на 7 ноября работала система ПВО. По предварительной информации, над акваторией уничтожены пять украинских беспилотников.

Минобороны России 5 ноября сообщили, что около 16:35 мск российские дежурные средства ПВО пресекли попытки киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА в Брянской области.

Киевский режим регулярно пытается атаковать объекты на российской территории с использованием дронов, направляя их через пограничные с Украиной регионы России. Так, 3 ноября российские силы ПВО сбили дрон ВСУ над Белгородской областью. Для атаки вновь использовался беспилотник самолётного типа.