Улан-Удэ, 7 ноября, 2023, 05:05 — ИА Регнум. Возгорание в торговом центре «Гвоздь» в городе Улан-Удэ удалось локализовать, сообщили 7 ноября в МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«В Бурятии огнеборцы МЧС России локализовали пожар», — отметили в ведомстве.

Площадь пожара составила около 22 тыс. кв. метров. На месте продолжают работать 32 единицы техники и 126 специалистов.

Как сообщало ИА Регнум, пожар в здании ТЦ «Гвоздь» в Улан-Удэ начался ранним утром. На момент прибытия первого подразделения горели стены и крыша здания. Затем пожар распространился на площади крыши в 10 тыс. кв. метров, позже произошло частичное обрушение кровли ТЦ.

До этого здание самостоятельно смогли покинуть шесть человек. По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет.