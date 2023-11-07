Москва, 7 ноября, 2023, 04:56 — ИА Регнум. Бойцы 1-го батальона имени Богдана Хмельницкого из числа бывших украинских военнопленных принесли присягу России.

Mil.ru Присяга

На церемонии каждый из бывших украинских военных дал присягу на верность России, поклялся соблюдать Конституцию РФ, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников, достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество.

В беседе с «РИА Новости» военнослужащий российского оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад», экс-боец ВСУ Владислав Коваленко сказал, что ранее бойцы принесли присягу украинскому народу, но не предали его.

«Украинский народ сейчас находится в заложниках у преступного киевского режима. Мы даём присягу русскому народу, но не предавая при этом украинский народ — мы всегда остаёмся вместе с ними, потому что мы братья. Украинский народ с российским — они как одно целое, у нас нет никаких различий: у нас одна вера, у нас одни традиции. Украинский и русский народы — это один народ», — сказал он.

Командир взвода — инструктор ОБТФ «Каскад» с позывным Чек подчеркнул, что бойцы состоящего из бывших украинских военнопленных батальона имени Богдана Хмельницкого будут проходить службу в российском формировании на общих условиях, никаких возможных проявлений дедовщины среди них или в их отношении допускаться не будет.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре командир батальона имени Богдана Хмельницкого Андрей Тищенко заявил, что первые добровольцы из бывший военных украинской армии вошли в российское ОБТФ «Каскад». Настроение у всех боевое, они во всё вникают, пытаются себя проявить. После прибытия в учебный центр их обеспечили оружием и обмундированием. После присяги батальон отправится на передовую, добавил Тищенко.

Бывший военнослужащий армии США Джон Макинтайр целый год служил наёмником на Украине, где собирал данные, документы, позиции и имена для того, чтобы потом передать их России. Также он рассказал о военных преступлениях наёмников и военнослужащих ВСУ в Донбассе.