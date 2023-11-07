Киев, 7 ноября, 2023, 04:52 — ИА Регнум. Киевская власть и командование ВСУ любыми способами пытаются урезать и сэкономить на выплатах украинским военным, а командиры не интересуются нуждами военных. О ситуации в армии рассказал боец ВСУ на видео, опубликованном изданием Klymenko Time.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По словам украинца, власть делает всё, чтобы «закрутить гайки», между тем в армии масса проблем. В числе основных недовольств называется, что командиры отправляют военных на передовую без боекомплекта, воды, еды и связи. Многие командиры не интересуются, что нужно бойцам на передовой, при этом устраивают своих любовниц на высокооплачиваемые должности в тылу.

«Все заправляются за свои деньги, ремонтируют машины за свои деньги», — признался мужчина.

У погибших берут кровь на анализ, чтобы выявить содержание алкоголя и отказать семье в выплате 15 млн гривен (около 416 тыс. долларов). Боевые выплаты в размере 100 тыс. гривен (около 2,7 тыс. долларов) получают лишь те, кто находятся в пределах 3 км от линии боевого соприкосновения.

«Хотя артиллерия стреляет до 20 км», — добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, американцы и украинцы всё чаще высказывают взаимные обвинения из-за неудач киевской армии. Об этом написал обозреватель Washington Post Макс Бут.

Предстоящее поражение Украины должны признать в Киеве и Вашингтоне, при этом в США и так знают, что всё кончено, считает бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Пленный украинский солдат заявил, что его призвали в ВСУ с психическими расстройствами и выписали ему документы, в которых не было ограничений по службе.