Севастополь, 7 ноября, 2023, 04:40 — ИА Регнум. В Севастополе в ночь на 7 ноября работала система ПВО. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Светлана Иванова ИА REGNUM Севастополь

Он уточнил, что, по предварительной информации, над акваторией уничтожены пять украинских беспилотников.

«Все службы работают в штатном режиме», — отметил губернатор Севастополя.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ стали применять дроны для ударов в непосредственной близости с автотрассой Донецк — Мариуполь, заявил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Госконцерн «Укроборонпром» запустил серийное производство дронов-камикадзе типа Shahed 136 с дальностью полёта до 1 тыс. км.

Российские военные уничтожили места хранения безэкипажных катеров, а также авиационных боеприпасов противника в зоне проведения специальной военной операции.

23 украинских беспилотника уничтожены на территории ЛНР, ДНР и Запорожской области. Количество таких аппаратов, уничтоженных за период проведения спецоперации, увеличилось до 8669 единиц.