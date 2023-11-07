Тель-Авив, Израиль, 7 ноября, 2023, 04:23 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допустил небольшие перерывы в военных операциях в секторе Газа для доставки помощи и освобождения заложников, но прекращения огня не будет. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

«Прекращения огня без освобождения заложников не будет. Тактические же, небольшие паузы — час здесь, час там — у нас они были раньше, я полагаю, мы проверим обстоятельства, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и освобождение единичных заложников», — сказал изриальский политик.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил ввести гуманитарные паузы для вывода мирных жителей из Газы. По его словам, США неустанно работают над этим вопросом. Все стороны заинтересованы в окончании конфликта и защите гражданского населения, сказал он. Блинкен также добавил, что Израиль должен предпринять все меры предосторожности, чтобы не допустить жертв среди мирного населения в зоне конфликта, отметив, что жители анклава должны иметь доступ к воде, электричеству и медикаментам.

Как передавало ИА Регнум, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал к скорейшей гуманитарной паузе в секторе Газа. Анклав полностью обесточен и изолирован, Израиль продолжает подвергать Газу «жестоким обстрелам», отметил верховный представитель ЕС по иностранным делам.

Он назвал ситуацию «отчаянной», добавив, что множество мирных жителей, включая детей, были убиты, и это полностью противоречит всем нормам международного гуманитарного права.