Вашингтон, 7 ноября, 2023, 04:02 — ИА Регнум. Вашингтон передал приглашения на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) всем участникам, включая Россию. Об этом сказал журналистам старшее должностное лицо США в АТЭС Мэтт Мюррей.

Dmthoth Страны АТЭС

Он заверил, что США, как принимающая сторона, будут работать «в соответствии с духом и принципами АТЭС». Также будут соблюдены американские нормы и законы, с учётом введённых санкций.

Как сообщало ИА Регнум, власти США проделают работу, чтобы Россия смогла надлежащим образом участвовать в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

У американских властей нет информации о составе российской делегации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал своевременно сообщить о формате участия страны в саммите АТЭС.

Саммит АТЭС, объединяющий представителей 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона, пройдёт с 11 по 17 ноября 2023 года в Сан-Франциско.