Киев, 7 ноября, 2023, 02:26 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что жители страны готовятся к самой ужасной в истории зиме. Об этом он заявил в интервью Die Welt.

Дрова на зиму. 1873

По словам главы МИД, Киев готов к неполучению авиационных ракет Taurus, лишь бы союзники поставили системы ПВО. Украине необходимо защитить свои электростанции, чтобы не замёрзнуть.

«Мы готовимся к самой ужасной зиме в истории, прогноз весьма пессимистичный», — сказал Кулеба и добавил, что сам купил много свечей, а его отец запасся дровами.

Как сообщало ИА Регнум, Запад должен повлиять на проигравшего в конфликте главу киевского режима Владимира Зеленского и подтолкнуть к переговорам с Россией. Так считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Предстоящая зима может стать злейшим врагом для Вооружённых сил Украины, заявила обозреватель американского издания The National Interest Марина Миро.

Холодная погода также скажется на мобильности подразделений ВСУ, увеличит риски обморожений и затруднит проведение разведывательных операций.

Бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что после наступления холодов ВСУ не смогут выстоять против российской армии. Он предположил, что Киев потерпит окончательное поражение в ближайшие месяцы.