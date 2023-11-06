Улан-Удэ, 7 ноября, 2023, 02:21 — ИА Регнум. В городе Улан-Удэ в Бурятия в результате возникшего пожара в торговом центре частично обрушилась кровля, сообщили 7 ноября в МЧС России.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

«В Бурятии на пожаре частично обрушилась кровля торгового центра», — проинформировали в ведомстве.

К ликвидации возгорания привлечены 73 специалиста и 22 единицы техники.

Огонь в здании перешёл с крыши на верхний этаж.

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Как сообщало ИА Регнум, о пожаре в здании торгового центра «Гвоздь» в Улан-Удэ стало известно в 04:05 по местному времени. На момент прибытия первого подразделения наблюдалось горение стены и крыши здания. Затем пожар распространился на площади крыши в 10 тыс. кв. метров.

Возгоранию присвоили четвёртый ранг сложности. Известно, что самостоятельно покинули здание шесть человек. Пострадавших, по предварительной информации, нет.