МЧС: в Улан-Удэ при пожаре частично обрушилась кровля торгового центра
В МЧС сообщили об обрушении кровли при пожаре в торговом центре в Улан-Удэ
Улан-Удэ, 7 ноября, 2023, 02:21 — ИА Регнум. В городе Улан-Удэ в Бурятия в результате возникшего пожара в торговом центре частично обрушилась кровля, сообщили 7 ноября в МЧС России.
«В Бурятии на пожаре частично обрушилась кровля торгового центра», — проинформировали в ведомстве.
К ликвидации возгорания привлечены 73 специалиста и 22 единицы техники.
Огонь в здании перешёл с крыши на верхний этаж.
Как сообщало ИА Регнум, о пожаре в здании торгового центра «Гвоздь» в Улан-Удэ стало известно в 04:05 по местному времени. На момент прибытия первого подразделения наблюдалось горение стены и крыши здания. Затем пожар распространился на площади крыши в 10 тыс. кв. метров.
Возгоранию присвоили четвёртый ранг сложности. Известно, что самостоятельно покинули здание шесть человек. Пострадавших, по предварительной информации, нет.