Тель-Авив, Израиль, 7 ноября, 2023, 02:06 — ИА Регнум. Израильские военные наносят удары по всему Ближнему Востоку против любой угрозы нацбезопасности, заявил в ходе выступления перед журналистами представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.

Иван Шилов ИА Регнум Артилерия ЦАХАЛ

«Параллельно ВВС Израиля наносят удары по всему Ближнему Востоку против любой угрозы или интересов безопасности Израиля», — сказал он.

Вечером 6 ноября ЦАХАЛ нанёс серию авиаударов по территории вокруг больницы «Аль-Кудс» в районе Тель-аль-Хава на севере сектора Газа. Катарский телеканал Al Jazeera отметил, что больница находится на грани разрушения из-за израильской бомбардировки анклава.

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября на пресс-конференции по Ближнему Востоку генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал конфликт в секторе Газа кризисом человечества. ЦАХАЛ в ходе своих наземных операций уничтожает мирное население и гражданскую инфраструктуру. Более 1,5 млн жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома.

Генсек осудил теракты ХАМАС, совершённые 7 октября, и призвал к немедленному освобождению заложников. Также он выразил обеспокоенность ростом антисемитских и антимусульманских настроений по всему миру.

По словам главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, у международного сообщества остался последний шанс для урегулирования ближневосточного конфликта между израильтянами и палестинцами, иначе миру на поколения угрожает продолжение эскалации. Сейчас важно думать об окончательном и всеобъемлющем урегулировании, которое пока недоступно, сказал он.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США спровоцировали обострение конфликта на Ближнем Востоке. Вместо того, чтобы заниматься урегулированием палестино-израильского конфликта, Вашингтон поставляет в регион оружие и направляет туда авианосцы, добавил Патрушев.