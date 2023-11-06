В Израиле пригрозили ударами по всему Ближнему Востоку в случае угрозы
В Израиле заявили о готовности ударить по всему Ближнему Востоку в случае угрозы
Тель-Авив, Израиль, 7 ноября, 2023, 02:06 — ИА Регнум. Израильские военные наносят удары по всему Ближнему Востоку против любой угрозы нацбезопасности, заявил в ходе выступления перед журналистами представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.
«Параллельно ВВС Израиля наносят удары по всему Ближнему Востоку против любой угрозы или интересов безопасности Израиля», — сказал он.
Вечером 6 ноября ЦАХАЛ нанёс серию авиаударов по территории вокруг больницы «Аль-Кудс» в районе Тель-аль-Хава на севере сектора Газа. Катарский телеканал Al Jazeera отметил, что больница находится на грани разрушения из-за израильской бомбардировки анклава.
Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября на пресс-конференции по Ближнему Востоку генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал конфликт в секторе Газа кризисом человечества. ЦАХАЛ в ходе своих наземных операций уничтожает мирное население и гражданскую инфраструктуру. Более 1,5 млн жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома.
Генсек осудил теракты ХАМАС, совершённые 7 октября, и призвал к немедленному освобождению заложников. Также он выразил обеспокоенность ростом антисемитских и антимусульманских настроений по всему миру.
По словам главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, у международного сообщества остался последний шанс для урегулирования ближневосточного конфликта между израильтянами и палестинцами, иначе миру на поколения угрожает продолжение эскалации. Сейчас важно думать об окончательном и всеобъемлющем урегулировании, которое пока недоступно, сказал он.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США спровоцировали обострение конфликта на Ближнем Востоке. Вместо того, чтобы заниматься урегулированием палестино-израильского конфликта, Вашингтон поставляет в регион оружие и направляет туда авианосцы, добавил Патрушев.