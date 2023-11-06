Москва, 7 ноября, 2023, 01:30 — ИА Регнум. В Белом доме должны понимать, что любые недружественные действия по отношению к России со стороны США встретят жёсткий и адекватный ответ. При этом попытки вести разговор с позиции силы обречены на провал, считает посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Флаги США и России

«Попытки США вести диалог с позиции силы изначально обречены на провал. Пока такой подход не прекратится, ни о какой даже малейшей стабилизации российско-американских отношений говорить нельзя. В Вашингтоне должны понимать, что любые недружественные действия встретят жёсткий и адекватный ответ», — сказал в своём заявлении российский дипломат.

Антонов напомнил о трагических последствиях «американского лидерства» примерами событий на Украине и Ближнем Востоке. В СМИ стали называть внешнюю политику президента Джо Байдена обанкротившейся, подчеркнул он.

По заверениям посла, никаких переговоров об отходе от российских национальных интересов не будет, Россия не раз предлагала решить проблемы на западных рубежах через диалог.

«Все идеи были пренебрежительно отвергнуты. Американцы сами спровоцировали нас на то, чтобы мы начали специальную военную операцию, не оставив никакого выбора», — пояснил Анатолий Антонов.

Российский дипломат также акцентировал, что ни конфронтация, ни санкции, ни попытки расшатать единство России, не принесут ожидаемого США результата.

«Во главе угла должен оставаться принцип неделимости безопасности для всех», — резюмировал посол.

Как сообщало ИА Регнум, в августе президент России Владимир Путин заявил, что действия России на Украине продиктованы только желанием прекратить развязанную Западом войну. Глава государства напомнил об антиконституционном госперевороте на Украине, который произошёл при поддержке Запада. Как добавил российский лидер, после него против несогласных развязали жестокую войну на истребление.

До этого президент неоднократно заявлял, что никогда не отказывался от мирных переговоров, однако ключ к решению проблемы Украины — на стороне западных стран.