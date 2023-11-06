Улан-Удэ, 7 ноября, 2023, 00:54 — ИА Регнум. В Бурятии в городе Улан-Удэ загорелась кровля кровля торгового центра на площади 10 тыс. кв. метров, сообщили 7 ноября в пресс-службе МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Известно, что самостоятельно покинули здание шесть человек. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

К тушению пожара привлечено 45 человек и 16 единиц техники. Возгоранию присвоили четвёртый ранг сложности.

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О возгорании в торговом центре «Гвоздь» стало известно в 04:05 по местному времени, уточнили в ГУ МЧС России по региону. На момент прибытия первого подразделения наблюдалось горение стены и крыши здания. Затем пожар распространился на всю площадь крыши. Угрозы перехода огня на соседние здания нет, заверили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 11 октября на юге Москвы загорелся торговый комплекс. Пожар произошёл в нежилом здании на Варшавском шоссе. Точную причину возгорания установит экспертиза.

В марте из-зa пожара в кафе в городе Улан-Удэ эвакуировали около 200 человек. Пожарные в целях безопасности вынесли из кухни десять баллонов с пропаном. Площадь горения составила 3 кв. метра. Возгорание ликвидировали, пострадавших не было.