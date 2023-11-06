Вашингтон, 7 ноября, 2023, 00:46 — ИА Регнум. Белый дом планирует передать Армии обороны Израиля высокоточные бомбы семейства Spice для военной авиации. Об этих планах сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.

(сс) Osps7 Бомбардировка сектора Газа израильскими ВВС

«Администрация Байдена планирует передать Израилю высокоточные бомбы на сумму 320 млн долларов», — написала газета.

По словам автора Джареда Малсина, американский президент и его окружение настаивают на том, чтобы Израиль «делал больше для защиты гражданских лиц в своей военной кампании в Газе».

Как сообщало ИА Регнум, «кровавые» отпечатки рук в поддержку жителей сектора Газа появились на ограде Белого дома в Вашингтоне.

Протестующие против действий израильской армии ворвались в Конгресс США во время речи госсекретаря Энтони Блинкена, который вместе с министром обороны Ллойдом Остином выступили перед комитетом по ассигнованиям Сената по запросу Байдена о выделении на помощь Украине и Израилю 106 млрд долларов. Однако выступление Блинкена прервали ворвавшиеся в зал протестующие с плакатами с требованиями прекратить огонь в секторе Газа.

Люди кричали «Стыдитесь!». Некоторые из них держали в руках плакаты с надписями: «Хватит выделять деньги Израилю», «Нет геноциду Израиля в Газе».

Южная часть сектора Газа, разделённого надвое израильской армией, превращается в большой «концентрационный лагерь». Об этом заявил 6 ноября обозреватель телеканала Al Jazeera Хани Махмуд.

В секторе Газа число погибших от бомбардировок Израиля превысило 10 тыс. человек.