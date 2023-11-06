Киев, 7 ноября, 2023, 00:41 — ИА Регнум. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что помощнику главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадию Частякову подарок ко дню рождения с гранатами нового западного образца вручил коллега, в его кабинете уже прошёл обыск.

J-L Dubois Ручная граната

Клименко подтвердил, что 6 ноября у погибшего майора Частякова был день рождения. Домой он вернулся с подарками от коллег, затем он начал показывать их родным. Частяков достал подарочный ящик с гранатами внутри и продемонстрировал один из боеприпасов сыну. По словам главы украинского МВД, сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо, отец забрал гранату и выдернул кольцо, спровоцировав взрыв.

«Это были гранаты нового западного образца. Полицейские нашли коллегу-военнослужащего, подарившего фатальный подарок. В его кабинете уже провели обыск и изъяли ещё две аналогичные гранаты. Продолжаются первоочередные следственные действия», — написал Клименко в Telegram-канале.

Украинский министр добавил, что в квартире погибшего были найдены ещё пять неразорвавшихся гранат, их отправили на экспертизу.

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября в результате детонации взрывного устройства, заложенного в подарочном пакете, погиб помощник главкома ВСУ Валерия Залужного 39-летний Геннадий Частяков. Предположительно, подарок со взрывным устройством Частякову, по показаниям его вдовы, передал старший помощник замглавкома ВСУ.

Представитель МВД Украины Марьяна Рева заявила, что Частяков погиб в результате неосторожного обращения с гранатой, начато досудебное расследование. После всех необходимых процедур, экспертиз будет получена объективная картина ЧП, сказала она.

По словам советника главы ДНР Яна Гагина, гибель Частякова является своего рода сообщением для Залужного от лидера киевского режима Владимира Зеленского.

Украинские чиновники поедают друг друга, как пауки в банке, гибель Частякова явно иллюстрирует это, поскольку раскол между Зеленским и Залужным наметился давно, отметил советник главы ДНР.